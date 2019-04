Mercato Roma, pressing dello United su Mino Raiola per Manolas

E’ il giornalista della Gazzetta dello Sport esperto di mercato Nicolò Schira ha rilanciare le ultime notizie riguardo l’ormai noto interesse del Manchester United per Kostas Manolas. Con una difesa da ricostruire e con le ultime operazioni nel reparto non andate a buon fine, i Red Devils vorrebbero andare sul sicuro per blindare il pacchetto arretrato. Secondo Schira infatti la dirigenza britannica sarebbe in marcatura stretta su Mino Raiola, da gennaio procuratore del greco, per provare a strappare il ragazzo alla Roma, tramite il pagamento della clausola pari a 36 milioni.