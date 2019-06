Lucas Verissimo torna di moda per la difesa della Roma. Il centrale brasiliano del Santos piace da tempo al ds in pectore giallorosso Gianluca Petrachi che, come scrivono Il Messaggero e La Gazzetta dello Sport, potrebbe provare a portarlo nella capitale. Il classe ’95 ha un contratto con il club brasiliano fino al 2022 e un valore di circa 5 milioni. Con Manolas in uscita, può essere lui l’uomo su cui puntare in futuro.