Un obiettivo concreto per la difesa della Roma è Nicolas Nkoulou. Il difensore francese del Torino è stato tra i migliori dell’ultima Serie A e il futuro ds romanista Petrachi starebbe pensando di portarlo con sé nella capitale. Come scrive La Stampa, d’altra parte il club granata non intende privarsene, e rilancia sperando nel rinnovo di contratto fino al 2022.