Mercato Roma, per l’attacco Monchi punta Ben Yedder del Siviglia

Il primo obiettivo per il mercato di gennaio della Roma è un centrocampista. Ma Monchi molto probabilmente interverrà anche sul reparto offensivo, soprattutto a causa del rendimento non proprio esaltante di Schick. Il rinforzo in attacco potrebbe arrivare dal Siviglia, squadra dalla quale il ds ha portato in giallorosso Nzonzi. Il possibile colpo, riporta calciomercato.com, è quello di Ben Yedder, giocatore che proprio Monchi portò in terra andalusa.

Attaccante classe 1990 di nazionalità francese ma di origine tunisina, è al Siviglia dal 2016, dopo aver militato per sei anni nel Tolosa. Buon tiro, veloce in contropiede e abile nei dribbling, può ricoprire più ruoli in attacco, dall’ala alla punta centrale. Monchi, come detto, lo conosce bene. Il calciatore, dal canto suo, potrebbe essere tentato da una nuova esperienza visto che al Siviglia sta trovando quest’anno poco spazio.