Mercato Roma, per la panchina in corsa anche Blanc: “Voglio tornare ad allenare”

Non solo Gasperini e Sarri. La lista dei papabili allenatori della Roma per la prossima stagione si arricchisce spesso di nuovi nomi. Di recente è stato accostato ai giallorossi Laurent Blanc, che tre anni fa ha vissuto la sua ultima esperienza in panchina, con il PSG. Secondo L’Equipe, la pista che porta al tecnico francese sarebbe concreta per la Roma: “Sono sul mercato come molti altri allenatori molto competenti. Voglio ancora allenare, ogni giorno di più. E’ un bisogno professionale e personale, trovare un ritmo di lavoro quotidiano. Vivo e penso da allenatore”.