Mercato Roma, per la difesa Monchi punta Rugani e Nastasic. Van de Beek il sogno

Monchi continua a studiare in vista del mercato di gennaio. Il ds della Roma è pronto a rinforzare la rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco, resta da stabilire i reparti che dovranno essere integrati. Il sogno del dirigente spagnolo, come scrive tuttomercatoweb.com, risponde al nome di Donny van de Beek, centrocampista dell’Ajax che però si prospetta come una trattativa molto difficile visto il prezzo elevato del cartellino. In difesa, invece, i primi nomi sono quelli che portano a Daniele Rugani e Matija Nastasic, vero e proprio pallino di Monchi. Il centrale delo Schalke sembra l’acquisto più probabile per la retroguardia della Roma, soprattutto se Marcano dovesse chiedere la cessione. In uscita non è ancora da scartare l’ipotesi di un prestito per Patrik Schick. Per la panchina Di Francesco continua a essere in una posizione da rivedere, con Conte che osserva interessato. Monchi, però, è dalla parte dell’allenatore abruzzese e avrebbe addirittura minacciato le dimissioni in caso di un suo esonero.