Mercato Roma, per il dopo Olsen c’è anche Lopes del Lione

Robin Olsen ora penserà alle vacanze e quando gli è stato chiesto del futuro e della Roma ha lasciato l’intervista. Il suo tempo nella Capitale sembra finito e come riporta calciomercato.it, i nomi più caldi per sostituirlo restano quelli di Cragno, Perin e Sirigu, ma il club capitolino resta vigile per cogliere altre occasioni sul mercato. Tra queste c’è anche la pista che porta ad Anthony Lopes. Connazionale del nuovo allenatore Paulo Fonseca, il portiere classe ’90 ha un contratto in scadenza a giugno 2020 e fino a questo momento il Lione non è riuscito a trovare un accordo per il rinnovo contrattuale. Se dovesse persistere questa situazione, il club francese potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciarlo andare per non perderlo a zero.