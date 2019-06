Mercato Roma, per Fonseca Veretout o Fred in regia. In porta piace Cillessen

Paulo Fonseca ritiene il ruolo di regista completamente scoperto nella Roma. Nzonzi infatti ha ritmi compassati che non si addicono a Fonseca, oltre a un ingaggio che non rientra più nei parametri della società giallorossa. Lorenzo Pellegrini e Cristante possono occupare l’altro ruolo del centrocampo a due, con compiti diversi. Due allora sono i calciatori ai quali il portoghese ha dato il suo placet: Fred e Veretout. Il primo è un suo vecchio pallino dai tempi dello Shakhtar, dove due stagioni fa fece bene a tal punto da passare al Manchester United per 59 milioni di euro. La Roma non può pensare a un acquisto, ma ha contattato i Red Devils per un prestito con diritto di riscatto. Diverso il discorso per Veretout, che conosce già il campionato italiano ma andrebbe comprato subito, per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Sempre per il Corriere della Sera la Roma è anche alla ricerca di un portiere per il prossimo campionato. La scommessa Olsen è stata perduta e lo svedese al rientro dalle vacanze potrebbe dover indossare una nuova casacca: piace in Inghilterra ma i giallorossi vogliono rientrare di quasi tutti i 12 milioni spesi la scorsa estate per lui. L’ultima suggestione per sostituirlo porta il nome di Jasper Cillessen, chiuso al Barcellona da Ter Stegen ma che non vale meno di 30 milioni. Rimane viva quindi la pista italiana che porta ad Alessio Cragno, che viene valutato però 25 milioni di euro. Stesso prezzo per Pau Lopez del Betis, mentre per Barkas dell’Aek Atene è stata fatta un’offerta di 8 milioni. Sotto osservazione anche Anthony Lopes, in rottura con il Lione e con il contratto in scadenza nel 2020. Più complicata la pista Sirigu, dato che i rapporti tra Roma e Torino si sono inaspriti per la vicenda Petrachi. Discorso a parte per Mattia Perin, che la Juventus vorrebbe inserire in una trattativa per Zaniolo: in questo caso però i capitolini non sarebbero minimamente interessati.