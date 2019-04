Mercato Roma, Pastore in bilico tra Argentina e Spagna

L’impatto di Javier Pastore non è stato quello che tutto il mondo Roma si aspettava, soprattutto visto lo sforzo economico fatto in estate dai giallorossi. Stando a quanto riporta calciomercato.com l’entourage dell’argentino starebbe vagliando più proposte per il futuro del proprio assistito, un futuro sempre meno giallorosso. Sul tavolo ci sarebbe il ritorno in patria, con il River Plate che sarebbe ben contento di farlo rientrare in Argentina, sebbene in prestito, mentre la Roma spingerebbe per una soluzione più netta. Dietro l’angolo anche la Spagna, un calcio che per ritmi e velocità sarebbe ideale al passo del Flaco, mentre da accantonare al momento l’ipotesi cinese, vista la voglia di Pastore di essere ancora competitivo ad alti livelli .