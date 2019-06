Mercato Roma, parla il fratello di Higuain: “Gonzalo resterebbe in Italia solo per la Juve”

Gonzalo Higuain è stato l’ultimo nome accostato alla Roma per il dopo Edin Dzeko. Un’operazione con la Juventus che avrebbe interessato anche Kostas Manolas, difensore sul quale pende una clausola da 36 milioni di euro. Il centravanti argentino, dopo la stagione deludente tra Milan e Chelsea, non sembra destinato ad approdare in giallorosso. Queste, infatti, le parole del fratello-agente, Nicolas, a Radio Marte: “Se resta in Italia è solo per la Juventus. Ritorno al river in alternativa? No, è ancora presto. Ha 31 anni e ancora anni importanti di carriera davanti”.

