Mercato Roma, Pallotta vuole Conte: primi contatti, l’allenatore prende tempo

Di Francesco non rischia l’esonero domani, ma James Pallotta pensa già al suo sostituto. Il presidente americano ha scelto Antonio Conte per la panchina della sua Roma, e spera di riuscire a farlo firmare per la prossima stagione. Come riporta la rivista Panorama, il tycoon di Boston ha incaricato i suoi uomini di prendere i primi contatti con l’entourage dell’ex Chelsea. Fredda la prima risposta del tecnico, che non sembra convinto del progetto giallorosso e starebbe prendendo tempo. Non un “no” secco, ma nella testa di Conte c’è un top club europeo. Per avere sviluppi si dovrà aspettare.