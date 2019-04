Mercato Roma, Pallotta allontana Campos. Si cerca una figura italiana

Il summit statunitense tra Pallotta, Massara e Baldini sarà decisivo per l’immediato futuro giallorosso. Un triumvirato da cui dovrebbe uscire fuori un quadro chiaro della situazione della Roma a livello dirigenziale, specialmente per ciò che riguarda l’area tecnica. A riportarlo è il sito specializzato tuttomercatoweb.com che aggiunge inoltre come il nome di Campos, attuale dirigente del Lille confermato con fermezza dal Presidente francese Lopez, sia sempre più lontano dai pensieri del Presidente romanista. Il numero uno della Roma vorrebbe affidarsi infatti a una figura che conosca bene l’Italia e la lingua italiana, senza ripercorrere la pista ‘straniera’ come fatto con Monchi. Da questo punto di vista Gianluca Petrachi del Torino rimarrebbe ancora un nome spendibile per il futuro dei giallorossi.