Mercato Roma, ottimismo per il rinnovo di Bouah. No al prestito di Fuzato, rimarrà in giallorosso

C’è ottimismo per il rinnovo di Devid Bouah: il terzino si è infortunato la settimana scorsa, riportando la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, ma la Roma non ha alcuna intenzione di privarsene. Ieri c’è stato a Trigoria un incontro tra Monchi e l’agente Paolo Paloni, che ha lasciato sensazioni positive per il futuro del classe 2001. Ma non si è parlato solo di Bouah: sul tavolo della discussione – riporta Calciomercato.it – anche Fuzato, terzo portiere giallorosso che non ha ancora esordito in una partita ufficiale. Si era parlato di prestito in Serie B, ma la società è soddisfatta dal suo rendimento (i report in allenamento sono positivi) e non vuole lasciarlo andare via.