Mercato Roma, Osti su Giampaolo: “Vogliamo che resti, ma a breve ci incontreremo”

La Roma continua la ricerca dell’erede di Claudio Ranieri. Dopo Conte, i giallorossi stanno valutando diversi profili, in un elenco di indiscrezioni che si va giorno dopo giorno sempre più nutrito. Tra i papabili c’è anche Marco Giampaolo, tecnico molto apprezzato in Serie A per la sua capacità di proporre gioco e trasmettere le sue idee alla squadra. Il ds della Samp Carlo Osti ha parlato del futuro del suo allenatore: “Tutte le valutazioni le abbiamo fatte con Giampaolo. È in scadenza nel 2020, ma per noi il nostro allenatore è lui. Abbiamo detto che ci saremmo visti dopo la partita contro il Chievo e quella sarà l’occasione di parlare dei nostri programmi e capire se possiamo continuare insieme questo percorso”.

L’ex dirigente della Roma ha parlato a margine dell’inaugurazione del campo sportivo intitolato alla memoria di Samuele Robbiano, scomparso all’età di 8 anni con mamma Ersilia e papà Roberto nel crollo di ponte Morandi: “Noi siamo soddisfatti, perché in tre anni abbiamo visto una crescita e da parte nostra c’è la volontà di continuare. Ne parleremo privatamente, prima di esternare qualsiasi cosa – riporta sampnews24.com -“. Osti torna poi sulle dichiarazioni dure rilasciate proprio da Giampaolo dopo il pari di Parma: “Non ci hanno spiazzato, siamo insieme da tre anni e ci conosciamo caratterialmente. Certi commenti possono essere dettati anche dall’andamento della gara. Le parole vanno anche interpretate nel modo giusto. Faremo in modo di ritrovarci nella settimana precedente alla Juventus“.