“Defrel fa parte del progetto Sampdoria e sarà fondamentale per il girone di ritorno. A giugno poi faremo le nostre valutazioni”. Lo ha detto il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti, nel corso di un’intervista a Telenord. Il francese, che in stagione ha realizzato 6 reti in 21 presenze, è stato vicino alla cessione a gennaio, spinto anche dalla Roma, che sperava di racimolare fondi da investire subito.