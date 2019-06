Mercato Roma, osservatori dei top club in Turchia-Francia: sotto la lente Under

Cambierà molto la Roma in estate. Oltre all’allenatore, tanti giocatori della rosa giallorossa vanno verso la cessione, che sia per caratteristiche o per necessità di bilancio. Anche Cengiz Under rischia il ‘taglio’, reduce da una stagione travagliata a causa degli infortuni. L’esterno classe ’97, intanto, continua però a fare bene in nazionale attirando le attenzioni di diverse società. Secondo il portale turco sporx.com, gli osservatori di alcuni top club europei saranno questa sera a Konya per assistere al match tra i padroni di casa della Turchia e la Francia. Sul taccuino ci sono soprattutto tre nomi: Dorukhan Toköz, Zeki Çelik e proprio Cengiz Under. Il calciatore della Roma piace in particolare all’Arsenal.