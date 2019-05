In attesa di sapere se nella prossima stagione la Roma giocherà la Champions, l’Europa League o nessuna coppa, i giallorossi sul mercato si guardano intorno. Come riporta calciomercato.it, il club si sarebbe mosso in direzione Livorno per informarsi sulla situazione di Luka Bogdan, difensore croato del Livorno. Su di lui anche l’interesse del Napoli.