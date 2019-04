Mercato Roma, Nzonzi non vuole la Francia: Arsenal destinazione più gradita

A cinque giornate dalla fine del campionato, il futuro di Steven Nzonzi è ancora tutto da scrivere. Nei giorni scorsi il nome del centrocampista della Roma è stato accostato ad alcuni club francesi – su tutti l’Olympique Marsiglia di Rudi Garcia e il Monaco – ma, secondo quanto riporta calciomercato.it, l’ex Siviglia non sembra aver intenzione di far ritorno in Francia, soprattutto nel caso in cui l’OM non dovesse centrare la qualificazione in Champions League. La destinazione più gradita da Nzonzi in caso di addio a Trigoria resta l’Arsenal, da tempo accostato al giallorosso.