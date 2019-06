Nuovo nome per la porta della Roma. Secondo Sportitalia il club giallorosso sta pensando al portiere del Siviglia Pau Lopez come sostituto di Olsen, che nonostante la grande serata con la Svezia contro la Spagna a Roma ha deluso e partirà (piace in Premier). La trattativa per il portiere spagnolo però è complicata per gli elevati costi dell’operazione.