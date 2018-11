Nessun contatto tra il Real Madrid e Edin Dzeko. E’ lo stesso attaccante bosniaco a smentire le voci di un suo possibile passaggio agli spagnoli. Come riporta il giornalista Haris Mrkonja, il numero 9 giallorosso ha negato l’interesse dei campioni d’Europa in un’intervista rilasciata al giornale tedesco Kicker. Domani, dopo la panchina di Udine, sarà in campo a guidare l’attacco della Roma, alla ricerca del primo posto nel girone per il secondo anno consecutivo.