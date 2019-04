Mercato Roma, Neres: “Futuro? All’Ajax sto bene, ma farò ciò che è meglio per me”

Nell’Ajax dei super talenti che sta stregando l’Europa, tra quelli più interessanti e di prospettiva c’è sicuramente David Neres. Il classe ’97 è già stato accostato a tanti club tra cui la Roma: lo stesso brasiliano qualche mese fa ha ammesso di aver ricevuto un’offerta concreta da parte dei giallorossi, rifiutata perché non era il momento giusto. Adesso l’esterno offensivo ex San Paolo si è conquistato anche la chiamata della nazionale, ma il futuro è ancora un rebus: “Devo vedere quale sarà la cosa migliore per me, per la mia carriera e la mia famiglia. Vedremo cosa mi riserverà il futuro, ma ho un contratto con l’Ajax e qui sono soddisfatto“, ha detto a Voetbal Primeur. Poi sul debutto con la Seleçao: “E’ stato un sogno, non potevo crederci. Anche ora non riesco a realizzare che sto giocando per la nazionale. Ogni giocatore brasiliano vorrebbe farlo e io ci sono riuscito. Sono molto felice e molto orgoglioso”.