La Roma guarda in Argentina in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta TMW, i giallorossi hanno messo gli occhi su Marcos Senesi, difensore centrale di proprietà del San Lorenzo. Il valore del suo cartellino si aggira attorno ai 5 milioni di euro. Da tempo, però, nel mirino del club di Trigoria c’è soprattutto Gianluca Mancini dell’Atalanta: nel caso in cui la trattativa con i nerazzurri dovesse andare in porto, Senesi potrebbe sbarcare a Bergamo.