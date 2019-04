Mercato Roma, nei prossimi giorni incontro Petrachi-Cairo: sul tavolo il futuro del diesse

Gianluca Petrachi sembra al capolinea della sua esperienza con il Torino. Come riporta calciomercato.com, a fine stagione probabilmente sarà il nuovo diesse della Roma e intanto nei prossimi giorni si dovrebbe incontrare per parlare del suo futuro con Cairo: il presidente granata non vorrebbe liberare il proprio dirigente prima del termine del campionato per non rischiare di destabilizzare l’ambiente considerato che la il Torino è in corsa, proprio con la Roma, per il quarto posto.