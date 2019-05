Mercato Roma, Napoli in vantaggio per Di Lorenzo

La Roma guarda al futuro. Secondo quanto riporta TMW, la società giallorossa ha spedito alcuni emissari in Toscana per osservare da vicino Giovanni Di Lorenzo, terzino destro classe 1993 di proprietà dell’Empoli. Grazie anche ai due gol messi a segno nelle ultime due sfide contro Sampdoria e Torino, le relazioni raccolte sono molto positive e avrebbero convinto i dirigenti giallorossi a sostituire Rick Karsdorp proprio con lui. La strada per mettere le mani sul suo cartellino, però, non è semplice: in pole c’è il Napoli di Ancelotti.