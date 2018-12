Mercato Roma, Monchi vola in Belgio: nel mirino Marin e Cimirot dello Standard Liegi

Viaggio di mercato per Monchi. Secondo quanto riporta calciomercato.com, nella giornata di ieri il direttore sportivo della Roma è volato in Belgio per seguire da vicino diversi obiettivi di mercato. Il primo sembra essere Razvan Marin, centrocampista romeno dello Standard Liegi già seguito in passato dai giallorossi. Classe 1996, Marin è uno dei pupilli di Gheorghe Hagi, che non a caso lo considera ‘un secondo figlio’. Prima la trafila nell’accademia dell’ex Brescia, poi Marin è approdato al Viitorul Costanza, squadra allenata proprio da Hagi, dove si è messo in mostra per le sue qualità.

Secondo quanto riporta Renato Maisani, giornalista di Goal.com, nel mirino non ci sarebbe Marin ma Gojko Cimirot: il centrocampista bosniaco classe 1992 dello Standard Liegi potrebbe essere il primo rinforzo invernale per la Roma.