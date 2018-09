Mercato Roma, Monchi su cinque obiettivi se Karsdorp saluta a gennaio

Da ieri a Roma si è aperto il caso Karsdorp: dopo la tribuna di Madrid, il terzino olandese non è stato convocato per la sfida di oggi col Bologna per scelta tecnica. C’è chi parla già di possibile cessione a gennaio: come riporta calciomercato.it, se Karsdorp dovesse lasciare Trigoria nel mercato invernale, sono ben cinque i nomi da tenere d’occhio per sostituirlo.

Il primo è quello di Matteo Darmian, in scadenza con il Manchester United (contratto fino a giugno 2019). Un’altra pista è quella legata a Bereszynski della Sampdoria, già obiettivo giallorosso in passato. Ritorna anche il nome di Nacho del Real Madrid, in grado di giocare sia al centro che sulla fascia. Da monitorare anche Stefan Lainer del Red Bull Salisburgo e Mario Fernandes del Cska Mosca.