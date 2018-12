Mercato Roma, Monchi studia i colpi per gennaio: può arrivare anche un esterno d’attacco

Quello di gennaio per la Roma può rappresentare un mercato davvero importante. Monchi sta valutando la possibilità di mettere a segno qualche colpo, anche se resta da vedere quali sono i reparti maggiormente da rinforzare, anche in base agli infortuni. Secondo quanto riportato dalla giornalista de Il Messaggero Eleonora Trotta, il ds giallorosso sta pensando a un centrocampista e a un difensore centrale (in caso di partenza di Marcano), ma non solo. Nei pensieri di Monchi ci sarebbe anche l’eventuale acquisto di un esterno offensivo, ruolo che ancora deve effettuare il salto di qualità.