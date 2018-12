Luis Muriel potrebbe tornare in Serie A. L’attaccante colombiano ex Sampdoria sta trovando poco spazio nel Siviglia e ora sta pensando ad un ritorno in Italia: secondo quanto riporta l’edizione odierna de “Il Secolo XIX”, proprio i blucerchiati vorrebbero riportarlo a Genova ma hanno già esaurito gli slot per i giocatori extracomunitari e non potranno tesserarlo a gennaio. Sulle tracce del colombiano anche Roma e Fiorentina.