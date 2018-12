Mercato Roma, Monchi in Belgio per il vice De Rossi: Cimirot nel mirino

Gojko Cimirot, per tanti è un nome semi-sconosciuto. Eppure sembra essere proprio lui il motivo per cui Monchi ieri nel primo pomeriggio è volato in Belgio, direzione Liegi. Nello Standard, infatti, gioca (tanto e bene) questo mediano bosniaco che il ds spagnolo ha messo nel mirino da alcune settimane. Non solo Marin, quindi. Di Francesco d’altronde cerca un giocatore che possa prendere il posto di De Rossi visti i tanti problemi fisici del capitano che difficilmente potrà giocare con continuità da qui fino alla fine della stagione. A differenza di Marin, infatti, Cimirot è meno tecnico ma ha qualità di dinamismo decisamente superiori al compagno di squadra. Il suo nome è stato sponsorizzato anche da Dzeko che ha avuto il modo di giocare con lui nella Bosnia per 15 volte. Il centrocampista rientra ormai di regola nelle convocazioni del ct sopratutto da quando è passato dal Paok Salonicco allo Standard Liegi rifiutando la ricca proposta degli Emirati Arabi. Monchi proverà a portarlo alla Roma già a gennaio, a costi abbastanza contenuti: tra gli 8 e i 10 milioni di euro.