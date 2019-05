L’intenzione di Daniele De Rossi è chiara: dopo l’ultima partita con la maglia della Roma, il prossimo 26 maggio contro il Parma, continuerà a giocare a calcio. Secondo quanto riporta il sito internet alfredopedulla.com, l’ex direttore sportivo giallorosso Monchi farà un’offerta a De Rossi per portarlo al Siviglia. In passato, il ds spagnolo aveva proposto al centrocampista un’opzione per rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2019.