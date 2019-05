Mercato Roma, Marotta incontra Conte. E Totti rimane in pressing sul tecnico

Non si placano le voci riguardanti il futuro di Antonio Conte, sempre più vicino al ritorno in Italia. Non ci sarebbe però soltanto la Roma all’orizzonte, anche perché nelle ultime ore sarebbero salite le quotazioni di un suo possibile approdo all’Inter. Secondo quanto riporta Ilario Di Giovambattista, Direttore di Radio Radio, l’Amministratore Delegato nerazzurro Beppe Marotta avrebbe incontrato tra domenica scorsa e ieri lo stesso Conte, riallacciando un rapporto rimasto sempre florido e vivo dopo i trascorsi vincenti alla Juventus.

Il tecnico salentino avrebbe inoltre dato il suo benestare al trasferimento a Milano, in attesa che Suning dia l’ok definitivo e che risolva la posizione contrattuale di Luciano Spalletti. Una forza economica, quella dell’Inter, che da Trigoria sta provando ad arginare Francesco Totti, in pressing serrato sull’ex allenatore della Juventus. La strategia romanista è quella di far capire a Conte che a Roma verrebbe accolto a braccia aperte e che il progetto tecnico e sportivo ruoterebbe tutto intorno alla sua figura. Una storia che avrà probabilmente la sua fine nelle prossime settimane, decisive sia per i giallorossi sia per i nerazzurri.