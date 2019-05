Mercato Roma, Manolas in bilico: anche il Napoli interessato

L’ultima di Daniele De Rossi, ma non solo. Roma-Parma potrebbe essere l’atto finale in giallorosso anche per altri calciatori della rosa romanista. Oltre a Claudio Ranieri, infatti, anche Dzeko, Manolas, Kolarov e Under rischiano seriamente di salutare Trigoria in estate. Se per il bosniaco (cercato dall’Inter e non solo) è spuntata l’ipotesi di un ingaggio spalmato, il difensore greco può liberarsi con la clausola rescissoria. Come riporta ‘Il Tempo’, sul numero 44 giallorosso ci sarebbe anche l’interesse del Napoli. Un’altra matassa da sbrogliare per Gianluca Petrachi, che vorrebbe consegnare una squadra rifondata a Gian Piero Gasperini, fiducioso di riuscire a liberarsi dall’Atalanta.