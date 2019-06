Paulo Fonseca e la Roma si avvicinano ancora. Dopo l’incontro di Madrid che ha sancito l’accordo tra le parti con un biennale con opzione per il terzo anno a 3 milioni netti a stagione, Matteo Pedrosi, esperto di mercato, su Twitter scrive come nonostante l’anno di contratto rimanente con lo Shakhtar, il club ucraino non ostacolerà la trattativa. Nei prossimi giorni, inoltre, verrà ufficializzata la nomina di Gianluca Petrachi come direttore sportivo.