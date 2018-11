Mercato Roma, l’Inter studia il piano per Tonali: bloccarlo subito per evitare aste a giugno

Tutti pazzi per Tonali. Il classe 2000, fresco di prima panchina con la Nazionale maggiore, è ormai sulla bocca di tutti e si prospetta come uno dei prossimi gioiellini del calcio italiano. La Roma ci ha messo gli occhi, ma non è la sola: ci sono anche la Juve, il Chelsea ma soprattutto l’Inter. Come riporta Nicolò Schira su Twitter, il centrocampista del Brescia ha stregato Beppe Baresi che lo ha seguito in alcune partite. Così, i nerazzurri hanno pronto il piano per strapparlo alla concorrenza: acquistarlo, o comunque bloccarlo, subito per lasciarlo con le Rondinelle fino a giugno ed evitare poi aste in estate. Marotta e Ausilio hanno le idee chiare, Monchi è avvisato.