Mercato Roma, l’Inter mette gli occhi su Lorenzo Pellegrini

Lorenzo Pellegrini è uno dei primi obiettivi per il mercato dell’Inter. Secondo quando riportato da Tuttosport, il centrocampista della Roma sarebbe il rinforzo ideale per la mediana nerazzurra. Non è una novità l’interesse mostrato da parte di Marotta nei confronti di Pellegrini che già qualche tempo fa aveva provato a portarlo alla Juventus. E non sarebbe neanche impossibile strapparlo ai giallorossi vista la clausola più che abbordabile di 30 milioni. All’Inter piace anche Barella, centrocampista del Cagliari, che potrebbe essere l’eventuale alternativa a Pellegrini.