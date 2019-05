Mercato Roma, l’Atalanta spara alto per Ilicic: chiesti 50 milioni

In attesa di scoprire di più sul suo futuro allenatore, la Roma è alla ricerca di nuovi rinforzi in vista della prossima. Tra questi c’è anche Josip Ilicic, protagonista assoluto della stagione dell’Atalanta. Secondo quanto riporta TMW, c’è stato un contatto tra i giallorossi e i bergamaschi, che però non hanno intenzione di separarsi dall’attaccante sloveno: la richiesta dei nerazzurri per il suo cartellino è di 50 milioni di euro. Una cifra decisamente elevata per un classe 1988: ora la Premier League resta alla finestra.