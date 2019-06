Mercato Roma, l’agente di Defrel e Pellegrini atteso a Londra

Qualcosa si muove sul fronte Gregoire Defrel. Il suo agente Giampiero Pocetta – riporta calciomercato.it – è atteso a Londra dove l’attaccante ha alcuni estimatori in Premier League. Il francese è reduce da una stagione alla Sampdoria che però non sembra intenzionata a riscattarlo: su di lui ci sono in Italia già Bologna, Cagliari e Atalanta. Pocetta è anche l’agente di Lorenzo Pellegrini, anche lui apprezzatissimo oltremanica: a differenza dell’attaccante, il suo futuro però è nella Roma.