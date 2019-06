Mercato Roma, la Lazio contatta Gattuso: è lui il nome giusto per il post Inzaghi

Dopo l’addio sofferto al Milan, è tempo di riflessioni per Rino Gattuso, che inizia a guardarsi intorno alla ricerca di una panchina per la prossima stagione. Tanti sono i suoi estimatori in giro per l’Italia, soprattutto nella Capitale: dopo i ‘no’ di Conte e Gasperini, la Roma è alla continua ricerca di un nome convincente per far ripartire il progetto tecnico, mentre la Lazio deve prima capire le intenzioni di Simone Inzaghi. Secondo quanto riporta a proposito il portale specializzato gianlucadimarzio.com, ci sarebbero stati nuovi contatti tra il presidente Lotito e l’ex rossonero, che rappresenterebbe la prima scelta per la dirigenza biancoceleste qualora Inzaghi decidesse di non proseguire con la Lazio.