Mercato Roma, la Lazio accelera per Cristante: c’è l’accordo con l’Atalanta

La Lazio preme l’acceleratore per Bryan Cristante. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di ‘Repubblica‘, la società di Lotito e l’Atalanta avrebbero trovato l’accordo e l’affare sarebbe ormai in dirittura d’arrivo. Il centrocampista del club bergamasco – accostato fortemente anche alla Roma negli ultimi mesi – potrebbe sbarcare a Formello per 25-30 milioni di euro, diventando così l’acquisto più importante dell’era Lotito, pronto a beffare le tantissime concorrenti – Juventus inclusa – che avevano messo gli occhi su Cristante già da tempo.