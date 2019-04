Mercato Roma, la Juve su Zaniolo: senza Champions può partire

Dubbi sul futuro per Nicolò Zaniolo. Il giovane centrocampista giallorosso, dopo la panchina di San Siro nella sfida di sabato scorso contro l’Inter, è in un momento piuttosto complicato. Come riporta Tuttosport, l’intenzione di Zaniolo è quella di restare a Roma ma potrebbe lasciare i giallorossi in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Alla finestra c’è sempre la Juventus. La dirigenza bianconera ha già incontrato Claudio Vigorelli, l’agente del calciatore. La concorrenza è tanta: oltre ai bianconeri, anche Tottenham e Manchester City tengono gli occhi su Zaniolo.