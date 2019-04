Mercato Roma, la Juve monitora Manolas per la difesa

Dopo la batosta in Champions League e l’eliminazione dalla Coppa Italia, la Juventus sta già pensando al futuro. I bianconeri stanno monitorando alcuni profili in vista della prossima stagione, tra cui anche un calciatore della Roma: secondo quanto riporta Sky Sport, la squadra di Allegri è sempre sulle tracce di Kostas Manolas. Il greco giallorosso, però, non è l’unico difensore seguito dalla Juventus: oltre a Manolas, il club di Torino sta pensando anche a De Ligt e Ruben Dias.