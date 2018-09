Mercato Roma, la difesa scricchiola: da Nacho a Bailly, tutti i nomi per gennaio

Nella Roma che non riesce a rialzarsi c’è una difesa che non è più quella dello scorso anno. Fazio dopo il Mondiale è solo un lontano parente del Comandante, Marcano non dà le dovute sicurezze a Di Francesco così come Juan Jesus, che sempre a fatica rientra nelle rotazioni. Per gennaio – riporta calciomercato.it – si fanno già i primi nomi: in Italia si guarda a Pezzella della Fiorentina e N’Koulou del Torino, piste più praticabili in estate. Bailly può liberarsi dal Manchester United per cercare spazio, così come Nacho dal Real Madrid. In Brasile, invece, si continuano a seguire Iago Maidana dell’Atletico Mineiro e Rodrigo Caio, finito già in passato sul taccuino della dirigenza giallorossa.