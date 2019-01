Mercato Roma, interesse per il difensore Igor dell’Austria Vienna

È il difensore centrale il ruolo nel quale Monchi non può più sbagliare. Sarà questo il ruolo nel quale il ds spagnolo concentrerà le sue ricerche tra gennaio e giugno, per regalare alla Roma un centrale affidabile e al livello di Manolas, dopo il rendimento altalenante di Fazio in questa stagione. Oltre a Mancini, il cui agente ha confermato l’interesse, secondo Calciomercato.it piace anche il brasiliano Igor. Classe 1998, è di proprietà del Red Bull Salisburgo ma in questo momento in prestito all’Austria Vienna. Su di lui c’è anche l’interesse della Spal.