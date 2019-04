Mercato Roma, Inter su Pellegrini ma Radu non rientrerà nella trattativa

“Vorrei restare, ma non decido da solo” lo ha detto Lorenzo Pellegrini in un’intervista oggi a Sky Sport. Il futuro del centrocampista è tutt’altro che certo e anche l’Inter sarebbe sulle tracce del giocatore. Come riporta fcinternews.it, però, nella trattativa non dovrebbe rientrare Andrei Radu, prodotto del vivaio nerazzurro ora in forza al Genoa. Il portiere era stato seguito in passato dall’ex ds giallorosso Monchi, che continua a monitorare la sua situazione per il Siviglia. L’operazione Pellegrini all’Inter, dunque, sarà scissa, da quella dell’estremo difensore qualora dovesse andare in porto.