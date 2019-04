Ieri sera a Milano c’è stato un incontro tra Nicolò Zaniolo e Claudio Vigorelli. Come riporta il quotidiano Il Tempo, l’agente del giocatore si è recato nell’albergo dove la Roma è in ritiro per discutere dell’eventuale rinnovo di contratto. Successivamente Vigorelli ha fatto chiarezza sul suo incontro con il centrocampista giallorosso a Il Romanista, dicendo che la sua è stata solamente una semplice visita di cortesia.