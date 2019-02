Mercato, Roma in vantaggio per Tonali. Ma il Brescia può chiedere 50 milioni

Sandro Tonali è un obiettivo concreto della Roma e del direttore sportivo Monchi che proprio durante la sessione di mercato invernale ha provato ad anticipare la concorrenza offrendo 20 milioni ed il cartellino di Andrea Marcucci (ceduto poi al Foggia) dopo la richiesta iniziale di 35. L’offerta però è stata rispedita al mittente dal presidente del Brescia Cellino che non vuole privarsi del suo talento nel bel mezzo della stagione. Il club lombardo è attualmente primo in classifica e – come riporta il portale Calciomercato.it – in caso di promozione il prezzo del centrocampista italiano potrebbe salire fino a 50 milioni. La Roma in più dovrà fare i conti con l’interesse di Inter e Juventus, che rimangono sempre vigili sul regista.