Mercato Roma, il Torino punta Antonucci per la prossima stagione

Il Torino pensa a Mirko Antonucci. Secondo quanto riporta l’edizione torinese de ‘Il Corriere della Sera’, il giovane di proprietà della Roma è tra i profili monitorati dalla dirigenza granata per la prossima stagione. Nell’ultima stagione l’attaccante classe 1999 ha collezionato 21 presenze nella sua esperienza in prestito al Pescara. A favore del Torino potrebbe giocare il fatto che il ds Petrachi sia in procinto di accasarsi nella Capitale nonostante un anno di contratto: il club giallorosso, nel caso, potrebbe pensare di mettere sul piatto il cartellino del ragazzo per facilitare il suo arrivo.