Mercato Roma, il Torino chiude per Lyanco: per i granata è incedibile

La Roma si prepara a cambiare molto dopo una stagione complicata e fallimentare per molti aspetti. I giallorossi rischiano di perdere diverse pedine importanti, a partire dalla difesa. Il rischio è quello di dover salutare Kostas Manolas, protagonista delle attenzioni della Juventus e soprattutto legato alla Roma da una clausola rescissoria di 36 milioni. In ogni caso Petrachi dovrà mettere mano al reparto arretrato e uno dei nomi circolati negli ultimi giorni è quello di Lyanco. Il brasiliano ha fatto molto bene in prestito al Bologna e in estate tornerà al Torino. Il classe ’97 ha attirato tanti estimatori, tra cui anche la Roma, ma i granata non hanno intenzione di privarsene. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, oltre ai giallorossi anche Napoli, Genoa, Spal e lo stesso Bologna hanno bussato alla porta di Cairo per Lyanco. La risposta, però, è stato un secco ‘no’: Mazzarri stravede per il centrale ex San Paolo e ha deciso di puntarci forte dandogli le chiavi della difesa insieme a Izzo e Nkoulou.