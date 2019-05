Mercato Roma, il Sassuolo punta Mirko Antonucci

L’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi, secondo quanto riporta il sito specializzato tuttomercatoweb.com, avrebbe puntato diritto verso il talento di Mirko Antonucci. L’ex attaccante della Primavera della Roma, che ha trascorso la stagione in prestito al Pescara, sarebbe entrato nelle mire dei neroverdi per il mercato del prossimo futuro. Il ragazzo però, secondo i piani giallorossi, dovrebbe essere la contropartita giusta per convincere il Brescia a liberare Sandro Tonali, gioiello del centrocampo della squadra di Corini e della nazionale italiana che verrà.