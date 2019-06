Gianluca Petrachi è al lavoro per rinforzare la Roma del futuro. Tra i profili emersi negli ultimi giorni c’è quello di Lucas Verissimo e come riporta calciomercato.it, il Santos si sarebbe convinto nel cedere il centrale di difesa. La valutazione del brasiliano è di 8 milioni di euro, due in meno rispetto a quelli richiesti lo scorso anno. L’affare, però, si potrebbe concretizzare anche offrendo solamente 5 milioni.